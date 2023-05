Het zal hen worst wezen: "Niet de attractiefste titelkandidaat"

In 2017 pakte Royal Antwerp FC de titel in 1B. Die stunt kan het zes jaar later nog eens overdoen in de Jupiler Pro League.

Nu Royal Antwerp FC zondag over KRC Genk naar de leiding in de Jupiler Pro League wipte wordt in Antwerpen door veel supporters al luidop gedroomd van een nieuwe titel. En het zou zo maar kunnen.

De gelijkenissen met het parcours dat The Great Old in 2017 aflegde zijn tekenend, zo beseft ook Joren Dom die toen kampioen werd en ondertussen bij OH Leuven aan de slag is.

“Dé grote gelijkenis tussen het Antwerp van toen en dat van nu is dat de ploeg op het best mogelijke moment piekt”, vindt Dom bij Gazet van Antwerpen. “Antwerp is misschien niet de attractiefste titelkandidaat, maar wel de slimste.”

De manier van voetballen komt precies overeen met de ploeg van toen. “Al een heel jaar is het team op de juiste momenten beslissend. Ook wij konden destijds op een resultaat spelen, met goeie verdedigers, Haroun en Omolo als buffer voor de defensie en een voorlinie die op alle mogelijke manieren het verschil maakte.”

Het zou een ongelofelijk knappe prestatie zijn dat Antwerp dit seizoen na de beker ook de titel pakt, maar daarvoor moet het nog vier wedstrijden lang op de afspraak zijn, te beginnen met een dubbel duel met het al uitgetelde Club Brugge.