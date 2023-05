Opvallende club komt aankloppen bij Genk voor goudhaantje

Mike Trésor is aan een absoluut knalseizoen bezig. En dat levert ook de nodige interesse op van een aantal topclubs.

De 23-jarige Mike Trésor zal dit seizoen sowieso eindigen als assistenkoning en mogelijk een van de kampioenenmakers van Genk zijn.

Ondertussen zijn de topclubs van overal in Europa natuurlijk ook al volop bezig met scouting van de speler van de Limburgse club.

© photonews

En dus is er ook interesse. Veel interesse. Volgens Turkse media heeft nu ook Besiktas zich concreet gemeld.

Zij zijn op zoek naar een nieuwe nummer 10 en zouden hem voor die positie willen inlijven, zo klinkt het duidelijk.

13 miljoen euro marktwaarde

De coach is ook gecharmeerd door de winger, die dus een centralere rol zou kunnen opeisen als hij naar Turkije zou trekken.

Of Besiktas kapitaalkrachtig genoeg is om een topbod naar te leggen bij Genk is weer een andere zaak. Hij ligt nog tot 2025 onder contract en heeft een marktwaarde van 13 miljoen euro.