Felice Mazzu doet bizarre uitspraak over succes van Union SG

Felice Mazzu vertrok eind vorig seizoen bij Union SG. Hij trok naar RSC Anderlecht, maar een succes werd dat niet.

Felice Mazzu maakte afgelopen zomer de overstap van Union SG naar RSC Anderlecht. Een lang leven was het verhaal bij zijn nieuwe club niet gegund. Hij werd snel ontslagen, maar ging ondertussen al aan de slag bij Sporting Charleroi.

Over zijn vroegere clubs wilde Felice Mazzu vroeger al niet veel spreken en ook nu wil hij maar bitter weinig kwijt over het nieuwe succes dat Union SG dit seizoen beleeft. Aan La Capitale doet hij een bizarre uitspraak.

“Wat Union nu meemaakt is normaal”, zegt Mazzu. “Ze hebben een geweldige coach, dezelfde structuur behouden en de kern versterkt. Wat ze meemaken is prachtig, maar het is ook heel normaal dat dit gebeurt.”

Mazzu laat ook weten dat zijn passages bij Genk, Union SG en Anderlecht hem stevig veranderd hebben. Niet ten opzichte van de spelers, maar wel tegen de buitenwereld. “Er lopen veel hypocrieten en profiteurs rond. In het verleden had dat invloed op mij. Nu raakt het me helemaal niet meer”, klinkt het nog.