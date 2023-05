'Marc Overmars heeft goede papieren om Ajax te snel af te zijn voor toptransfer'

Royal Antwerp FC probeerde afgelopen winter om Daley Blind binnen te halen. De 33-jarige Nederlander koos toen voor Bayern München.

Daley Blind liet in de voorbije transferperiode zijn contract bij Ajax ontbinden, nadat hij problemen had met trainer Alfred Schreuder. De linksback kwam in contact met Antwerp, maar koos uiteindelijk voor Bayern München.

Enkele maanden later is het duidelijk dat de Duitse topclub het contract van de Nederlander niet zal verlengen. Daardoor kan hij transfervrij een nieuwe club zoeken. Volgens De Telegraaf heeft Danny Blind, de vader van Daley, een gesprek gehad met Marc Overmars.

Blind senior zou daarbij laten weten hebben dat hij een overstap naar The Great Old serieus overweegt. Het feit dat Mark van Bommel trainer is op de Bosuil zou daarbij een belangrijke factor zijn.

Ook Ajax probeert Blind opnieuw binnen te halen. Alfred Schreuder is ondertussen aan de kant geschoven, waardoor Blind opnieuw volop zijn kansen zou krijgen.