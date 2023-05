'Naast Karel Geraerts en Victor Boniface nog drie sterkhouders stevig op de wip bij Union SG'

Het zou wel eens een straffe transferperiode kunnen worden voor Union SG. Heel wat pionnen staan immers klaar om andere oorden op te zoeken.

Bij Union SG staan heel wat pionnen in de kijker om de club te verlaten. De meest zekere vertrekker is Victor Boniface. Een transfer lijkt niet te vermijden, de vraag is alleen hoeveel hij zijn club zal opbrengen.

Ook trainer Karel Geraerts wordt al maanden gelinkt aan een vertrek bij de nummer twee van de reguliere competitie. Zijn ex-ploeg Club Brugge wordt vaak genoemd, maar er zouden ook buitenlandse opties zijn.

Volgens Het Nieuwsblad zijn er nog drie spelers die dicht bij een vertrek staan. Het gaat om Siebe Van der Heyden en Senne Lynen met een overeenkomst tot juni 2024 en ook kapitein Teddy Teuma die nog een jaartje langer onder contract ligt.

Van der Heyden zit vier jaar bij de club en heeft er heel wat meegemaakt. Een nieuwe uitdaging lijkt aan de orde en ook de club ziet wel wat in een vertrek. Voor Lynen is dat niet het geval. Hem zou Union graag een nieuw contract laten tekenen, maar ook hij geniet de nodige interesse.

En dan is er nog het dossier van Teuma. Hij wil sportieve en financiële garanties krijgen van de club. Als dat niet het geval is, dan lijkt ook voor hem een vertrek deze zomer de beste optie te zijn.