Wouter Vrancken moet nu meer dan ooit met dé oplossing voor cruciaal probleem komen en geeft stand van zaken

Alle ogen zijn in Genk gericht op Wouter Vrancken. Hij moet met dé oplossing voor de dag komen, nu zijn ploeg de leidersplaats heeft moeten afgeven én het Trésor uit bij Union moet missen.

Mike Trésor, dit seizoen met zijn gouden traptechniek al zo vaak de man van de beslissende voorzet, is geschorst na zijn rode kaart helemaal aan het einde van de match op de Bosuil. Het zal dus van groot belang zijn dat zijn vervanger het goed doet tegen Union, zodat Genk niet te veel aan kwaliteit inboet.

Drie kandidaten

Wouter Vrancken heeft enkele potentiële vervangers in gedachten. "Luca Oyen, Yira Sor en Anouar Ait El Hadj kunnen allemaal op die positie spelen", zegt de T1 aan Het Belang van Limburg. "Afhankelijk van het profiel zullen wij beslissen wie start."

Vooral Oyen en Sor lijken in aanmerking te komen. Vrancken heeft de knoop alvast doorgehakt. "Wij weten natuurlijk al wie gaat spelen, maar Karel Geraerts moet het nog niet weten." Voor Genk is het ook kwestie om van die bij Antwerp opgelopen mentale tik te herstellen. "Wij moeten gewoon focussen op voetbal, want daar zijn we heel goed in."