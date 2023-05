Gift Orban en Hein Vanhaezebrouck doen monden openvallen met reactie na hattrick

The gift that keeps on giving. Dat is Gift Orban. Veertien doelpunten in de competitie al, en dat op minder dan vier maanden tijd.

Op bezoek bij Cercle Brugge zorgde hij opnieuw voor een hattrick. Zeker zijn derde doelpunt was een pareltje: een heerlijke lob over Majecki. "Drie doelpunten is niet genoeg voor mij. Ik wil altijd meer, ik leef van doelpunten", aldus Gift Orban in een reactie achteraf. © photonews "Elke spits wil gewoon zoveel mogelijk scoren. Ik wil altijd meer en elke match is voor mij van tel. Ook deze dus." Risico Ook coach Hein Vanhaezebrouck was duidelijk: "Het is een fenomeen, al had het evengoed ook anders kunnen lopen." "Als hij zijn mindere weken in het begin had gehad, dan was er misschien kritiek gekomen. Het was een risico om hem op deze jonge leeftijd al te kopen voor dat bedrag."





