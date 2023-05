Sinan Bolat spreekt over knieproblemen en einde van zijn carrière

Doelman Sinan Bolat streek vorige zomer neer bij Westerlo. Hij tekende er een contract tot juni 2026.

Het was een stevig contract voor de ondertussen 34-jarige doelman, maar dit seizoen heeft hij al bewezen dat hij meer dan van nut is voor de ploeg. De voorbije weken wordt er gesproken over het feit dat hij knieproblemen zou hebben en er mogelijk een einde zou komen aan zijn carrière.

Die wijst hij duidelijk van de hand, al kondigt hij wel belangrijk nieuws over het einde van zijn carrière aan. “Westerlo wordt mijn laatste club”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Over een mogelijke blessure is hij duidelijk. “Ik ben al zes jaar niet geblesseerd geweest, ik heb nauwelijks een wedstrijd of training gemist, behalve door schorsingen of de keuze van de coach”, klinkt het.

Hij is dan ook resoluut over zijn toekomst en wil zijn contract bij Westerlo volledig uitdoen. “Mijn knie is in orde en ik kijk ernaar uit om Westerlo te helpen groeien zoals ik Antwerp heb geholpen.”