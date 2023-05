Sterkhouder van Union kondigt zomers vertrek aan en heeft daar dubbele reden voor

Siebe Van der Heyden is één van de sterkhouders bij Union SG. Toch lijkt hij deze zomer het schip te verlaten.

Het contract van Siebe Van der Heyden bij Union SG loopt in 2024 af. De verdediger steekt het niet onder stoelen of banken dat het het juiste moment is om de club te verlaten. En daar is meer dan één reden voor.

“Mijn makelaar sprak met de club. Ze hebben de aankoopoptie op Machida gelicht, waardoor de deur nu op een kier staat voor mij. Ik hoop dat ze meewerken als er een concrete aanbieding is, omdat ik hier altijd mijn best heb gedaan”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Van der Heyden kijkt ook uit naar een vertrek na enkele heel mooie jaren waarin hij de kwartfinale van de Europa League speelde en ook twee keer meespeelde voor de titel in de Jupiler Pro League.

“Ik voel de nood aan een nieuwe omgeving, nieuwe doelstellingen. Hopelijk begrijpt de club dat ook. Plus, Trésor en Heynen werden door de nieuwe bondscoach niet opgeroepen. Als ik nog een kans wil maken op een selectie voor de nationale ploeg moet ik wellicht naar het buitenland”, besluit Van der Heyden.