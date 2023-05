Door Anderlecht verhuurde speler duidelijk over terugkeer naar Lotto Park

Antoine Colassin werd door Anderlecht dit seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. Hij zou graag bij de club blijven.

Tot medio 2025 ligt Antoine Colassin nog onder contract bij RSC Anderlecht. Dit seizoen trok hij naar SC Heerenveen, met een aankoopoptie. Die wordt echter niet gelicht door de Nederlandse club, wegens te duur.

Gesprekken over een nieuwe uitleenbeurt zijn er nog niet, maar Colassin wil duidelijk heel graag bij de club blijven. Dat heeft hij bij SC Heerenveen zelf al aangegeven. “Dat is positief. Het geeft aan dat hij in ieder geval de juiste mentaliteit heeft”, zegt technisch manager Ferry de Haan in de Leeuwarder Courant.

Het is vooral uitkijken wat de houding van Anderlecht in dit dossier zijn. Wellicht ziet paarswit Colassin liever meteen definitief vertrekken. Of het water daarvoor te diep is zal de komende weken en maanden moeten blijken.