Voorzitter van KRC Genk staat op zijn strepen over selectie van de Rode Duivels

In maart stond KRC Genk op zijn achterste poten. Mike Trésor en Bryan Heynen hadden de selectie van de Rode Duivels niet gehaald.

Nadat Roberto Martinez enkele spelers van KRC Genk links had laten liggen voor de selectie van de Rode Duivels deed ook de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco dat. Bij Genk vonden ze dat niet kunnen en dreigden ze zelfs de relaties met de voetbalbond volledig te herzien.

Ook voorzitter Peter Croonen blijft met een zekere wrevel de selectie bekijken. Zeker als het gaat over een plaatsje voor spelers die in de Jupiler Pro League uitkomen. Zij lijken op voorhand al minder kans te maken op een selectie.

“Het mag nooit de boodschap zijn dat jij naar het buitenland moet om bij de nationale ploeg te geraken. Kijk ook eens hoeveel Rode Duivels ex-Genkies zijn of hoeveel van onze ex-spelers in de topcompetities spelen. Dat is gewoon een heel mooie legacy, waar we heel trots op mogen en moeten zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Die houding wordt niet door iedereen geapprecieerd. “Ik vind dat net het tegenovergestelde van de Calimero uithangen. Het moet ook niet arrogant worden. We zijn traditioneel wel bescheiden, maar we zijn in het verleden misschien wat te bescheiden geweest. Daarom proberen we gewoon datgene wat positief is aan onze club expliciet te benoemen.”