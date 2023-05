Waanzinnig: Hans Vanaken schrijft zichzelf de geschiedenisboeken in met rake kopslag

Club Brugge begon met een stevig offensief op bezoek bij Antwerp. En dat leverde ook op voor Hans Vanaken.

Club Brugge kwam snel op voorsprong via Clinton Mata, halfweg de eerste helft kon Hans Vanaken een corner van Noa Lang binnenkoppen.

Dat was meteen zijn 23e doelpunt in play-off 1. Niemand doet beter, meer zelfs: Hans Vanaken is nu alleen recordhouder.

23 goals

Mbaye Leye scoorde ook 22 goals in de hoogste play-off, Jelle Vossen vervolledigt het podium met 21 goals voorlopig.

Een stevige prestatie van Hans Vanaken, die al jaren als hét meubelstuk en de draaischijf van Club Brugge mag genoemd worden.

Ook op de sociale media waren er meteen een aantal lofbetuigingen richting de topschutter aller tijden in play-off 1:

