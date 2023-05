Moet ook Union zich ernstige zorgen beginnen maken? "Alles is klaar om stadion te bouwen, maar... Vorst wil gronden niet verkopen"

Union SG staat te popelen om een nieuw stadion te bouwen. De vice-kampioen wacht op het fiat van de Brusselse regering om de eerste baksteen te leggen. Philippe Bormans geeft een stand van zaken.

"De Brusselse regering wil nog voor deze zomer een princiepsakkoord bereiken", aldus Philippe Bormans in Het Laatste Nieuws. "We wachten op dat groen licht. Het enige struikelblok is het toewijzen van de gronden. Die gronden zijn van de gemeente Vorst. Maar de gemeente wenst op dit moment niet te verkopen."

De CEO van les Unionistes is duidelijk gefrustreerd door het oponthoud. "Verder is alles in orde: het mobiliteitsplan, het uitvoeringsplan, de financiering,... Waarom Vorst niet wil verkopen? Geen idee. Misschien hebben ze schrik om zich een jaar voor de verkiezingen te verbranden?"

"We hebben Europees voetbal gespeeld op het veld van RSC Anderlecht voor 18.000 toeschouwers", gaat Bormans verder. "Zo'n matchen willen we in ons eigen stadion afwerken, hé. Met een nieuw stadion zitten we voor de komende vijftig jaar goed. Dat is de levensverzekering van de club."

Bormans hoopt dan ook dat het groen licht er snel zal komen. "In dat geval is het de bedoeling dat we binnen de twee jaar in ons nieuw stadion spelen. Het is jammer dat het in België zo moeilijk is om iets te realiseren. Als je ziet wat er bij andere clubs in Europa wél mogelijk is." (zucht)