Jan Breydel-stadion zorgt weer voor grote kopzorgen in Brugge: "We betreuren dit!"

Dat Club Brugge een nieuw stadion wil bouwen, is al lang geweten. Hoe lang het huidige Jan Breydel het nog gaat uithouden, is een andere vraag. Er moeten weer opknapwerken gebeuren in het stadion en de Stad Brugge moet dat ophoesten.

De stad moet zo'n 367.000 euro in het stadion pompen, is aan het licht gekomen na een stabiliteitsonderzoek en een nieuw brandpreventieverslag. Om de nodige keuringsattesten te verkrijgen en de veiligheid te garanderen.

“Het stadion heeft zijn houdbaarheidsdatum al lang bereikt”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V) bij Belga. Door het aanslepende stadiondossier is de oplevering van een nieuw stadion in Brugge nog niet in zicht. De stad moet daarom blijven investeren in het verloederde Jan Breydelstadion. “We betreuren dit als stadsbestuur. Hoe langer we dit stadion operationeel moeten houden, hoe hoger de kosten zullen oplopen.”

In maart van dit jaar werd de gebruiksovereenkomst tussen de stad en de voetbalploegen nog verlengd. De overeenkomst loopt tot de oplevering van het nieuwe stadion van Club Brugge op de Jan Breydelsite en een oplossing voor Cercle Brugge. “Volgens de overeenkomst is de stad verantwoordelijk voor alle eigenaarslasten gerelateerd aan de stabiliteit, structuur en veiligheid van het gebouw. Zolang dat nodig is, zullen wij de veiligheid in het stadion garanderen.”

“We hopen als stadsbestuur dan ook op een spoedige doorbraak in ons Brugse stadiondossier, om deze kosten niet langer te moeten maken”, besluit Demon. (Belga)