Meer dan één bouwwerf bij Anderlecht: ook RSCA Futures hebben grote problemen naar volgend seizoen toe

De problemen van de A-ploeg van Anderlecht zijn ook de problemen van de U23 geworden. De RSCA Futures zijn grotendeels onthoofd geworden in de loop van het seizoen. En voor volgend seizoen zullen er zelfs serieuze investeringen gedaan moeten worden om de ploeg competitiewaardig te maken.

De Futures komen in 2023-2024 nog steeds uit in de Challenger Pro League. Het concept was ontworpen om jonge talenten ervaring te laten opdoen. Maar bij Anderlecht is een beetje ervaring tegenwoordig al genoeg om door te stomen naar de A-kern.

Gedecimeerd

Het gebeurde met Moussa N'Diaye en ook kapitein Theo Leoni werd overgeheveld naar de A-ploeg. Talenten als Enock Agyei, Chris Lokesa en Mo Bouchouari verlieten in de loop van het seizoen de club voor andere oorden. Winteraanwinst Henrik Bellman scheurde dan ook nog eens de ligamenten van zijn knie. Ethan Butera, één van de meest beloftevolle verdedigers, is ook al een poosje out.

Beloftencoach Guillaume Gillet had dan ook geen andere keuze om de U18 te gaan plunderen. Anas Tajouart (17), Ismael Baouf (16) en Tristan Degreef (18) moesten zich zaterdag gaan meten met kampioen RWDM. Het verschil was groot.

Ook inkomende transfers bij beloftenploeg

Welke ploeg gaat Anderlecht volgend seizoen opstellen zonder door de mand te vallen als nu al de lagere jeugdreeksen geplunderd moeten worden terwijl die jongens niet klaar zijn? David Hubert (35) lijkt er ook de brui aan te gaan geven als enige oudere in de ploeg.

Anderlecht heeft nog talent rondlopen, maar zal nog een generatie moeten wachten vooraleer er weer iemand klaar blijkt te zijn voor het eerste elftal. De nood is echter op korte termijn. Paars-wit zal moeten gaan recruteren in de leeftijdscategorie 18-21 jaar oud. En da's niet wat ze voor ogen hadden.

De volgende Julien Duranville of Jérémy Doku is er niet, da's gewoon een feit. Anderlecht zal zijn kweekvijver in Neerpede wat rust moeten gunnen om de populatie weer op peil te krijgen. Neerpede moest immers dienen als ondersteuning, niet als belangrijkste bron. Maar ja, die financiële omstandigheden...