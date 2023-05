Hendrik Van Crombrugge duidelijk: "Als je zo'n behandeling krijgt ..."

Ooit was hij kapitein bij RSC Anderlecht, maar dit seizoen beleefde hij moeilijke momenten. Plots werd hij aan de kant geschoven.

Alles kan snel gaan in het voetbal. Vraag dat maar aan Hendrik Van Crombrugge. Vorige zomer werd er nog even aan zijn mouw getrokken door buitenlandse clubs.

De goalie bleef en begon als vaste waarde aan het seizoen bij paars-wit. "In september was de sfeer in de groep echt dramatisch. Veel spelers wilden weg, maar konden geen transfer vinden."

© photonews

"Ik heb zelf ook aan mijn manager gevraagd om de markt te verkennen, maar het heeft uiteindelijk niets opgeleverd."

En toen moest het ergste dus nog komen, want plots werd de doelman aan de kant geschoven ten voordele van Bart Verbruggen.

Poten van de stoel

"Ik heb gevoeld dat de poten vanonder mijn stoel werden gezaagd", aldus Van Crombrugge bij Radio Radzinski.

"Als je op zo'n manier een behandeling krijgt, dan laat dat een diepe wonde na. Maar je moet en kan er op termijn wel mee leven."