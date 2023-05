Tri-time 2026: Anderlecht kondigt transfernieuws aan

Bij RSC Anderlecht wordt het een boeiende zomer. Ook voor de U23 in de Challenger Pro League. Wie komt er bij, wie vertrekt?

De problemen van de A-ploeg van Anderlecht zijn ook de problemen van de U23 geworden, investeringen dringen zich op.

Voor de Challenger Pro League volgend seizoen zal het alvast rekenen op Tristan Degreef, die afgelopen weekend nog speelde tegen RWDM.

© photonews

De 18-jarige speler tekende een contract dat hem tot juni 2026 aan de club weet te binden. Dat maakte paars-wit officieel bekend.

Tri-time. Tristan Degreef verlengt zijn contract bij RSCA. Il est désormais lié au club jusqu'en juin 2026. 🟣⚪ #Tristan2026 pic.twitter.com/8IlPtS0K7U — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) May 17, 2023

"Tristan heeft alle technische kwaliteiten en is een intelligente speler", aldus sterke man Fredberg van Anderlecht.

"Hij heeft Hij heeft zijn eerste stappen in het profvoetbal goed verteerd, het is nu aan hem om de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten. Hij zal volgend seizoen alvast een belangrijke troef zijn voor onze RSCA Futures."