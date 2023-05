'Ex-speler van drie Belgische topclubs op weg naar Jupiler Pro League'

Met een verleden bij Union SG, RSC Anderlecht en Club Brugge is Percy Tau geen onbekende in ons land. Hij zou volgend seizoen zomaar weer in de Jupiler Pro League kunnen spelen.

Percy Tau speelt op dit moment in Egyptische hoofdstad Caïro bij Al Ahly. Volgens FARPost wordt de ex-speler van Union SG, RSC Anderlecht en Club Brugge fors gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische competitie. Het is Jesper Fredberg die het hardst van al aan zijn mouw staat te trekken, al is er ook nog concurrentie van Brondby, Al Hilal en Utrecht. Vooral de prijs zou RSC Anderlecht aangesproken hebben om hem terug naar het Lotto Park te halen. Volgens Transfermarkt is Tau op dit moment anderhalf miljoen euro waard. Hij heeft nog een contract tot midden 2024 in Egypte, waardoor de transfersom hoe dan ook beperkt zal blijven. Het is uitkijken of de Egyptische ploeg hem vlot wil laten gaan.