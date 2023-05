Geen goed seizoen voor Vanaken? "Dat mag je niet van hem verwachten, is zijn profiel niet"

Club Brugge zakte dit seizoen stevig door het ijs in de Jupiler Pro League. Ook op Hans Vanaken kwam er geregeld de nodige kritiek.

Hans Vanaken werd bij Club Brugge meegetrokken in de malaise van dit seizoen. De nieuwe kapitein van blauwzwart werd meermaals verweten dat hij een zwak seizoen afwerkte in het Jan Breydelstadion. Rudi Cossey spreekt dat bij de Krant van West-Vlaanderen ten stelligste tegen. “Geen goed seizoen? Kijk naar zijn statistieken. Wie wil er niet een middenvelder hebben die elk jaar minstens tien goals maakt en tien assists geeft?”, klinkt het heel erg duidelijk.

Volgens de ex-assistent van Club Brugge is Vanaken zo goed als altijd aanspeelbaar. “Van zodra hij aan de bal is, heb je spelers nodig die de ruimtes belopen. Maar ik zie dat niet in hun spel. Als je rond hem alleen maar spelers hebt die de bal in de voet willen of de situaties niet goed kunnen inschatten, krijg je geen balans in het elftal en loopt het minder goed.”

Zijn manier van doen zou voor een groot stuk in de perceptie meespelen. “Er worden tegenwoordig veel negatieve zaken verteld over Hans, maar hij is voor honderd procent een winnaar. Of het nu fietsen, biljarten of voetballen is, Hans wil altijd winnen. Je mag alleen niet van hem verwachten dat hij zoals Ruud een speler gaat vastpakken en losschudden, want dat is zijn profiel niet.”