'KRC Genk wierf Kayembe aan voor een heel bijzondere reden'

Joris Kayembe tekende woensdag voor drie seizoenen bij KRC Genk. Een transfer die je niet meteen verwacht bij de Limburgers.

116 wedstrijden speelde Joris Kayembe al in de Jupiler Pro League. Hij brengt heel veel ervaring en stabiliteit naar de Cegeka Arena mee, maar volgens Het Belang van Limburg heeft KRC Genk nog een andere bedoeling met de Congolees.

Kayembe speelde voor de Rode Duivels alleen maar twee oefenwedstrijden, tegen Ivoorkust en Zwitserland. Daardoor kon hij met zijn dubbele nationaliteit nog de overstap maken naar de nationale equipe van Congo.

“Maar in de Jupiler Pro League geldt hij natuurlijk als een in België opgeleide speler. Daarvan heb je er elke week zes nodig op het wedstrijdblad, zo geeft de komst van Kayembe op dat vlak iets meer comfort aan de coach”, klinkt het bij de Limburgse krant.

Kayembe is ook een zeer fysieke speler die van heel wat oorlogen thuis is. Hij had niet minder dan drie kruisbandoperaties, maar de afgelopen drie seizoenen miste hij slechts vier wedstrijden door een spierblessure.