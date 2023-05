Deila spreekt heel erg klare taal over al dan niet akkoord met Club Brugge en geeft ook media veeg uit de pan

Is Ronny Deila aan zijn laatste matchen bezig als trainer van Standard? Club Brugge zou een akkoord met hem hebben, maar dat ontkent de Noor in alle toonaarden.

Uiteraard kwam dit onderwerp aan bod na de verplaatsing naar Westerlo, waar Standard overigens roemloos onderuit ging. "De situatie rond mijn persoon heeft ook een invloed op de spelers", ziet Deila in de geruchten rond zichzelf één van de factoren. "Het vergt energie. Het is een probleem geworden."

De man die een frisse wind liet blazen door de Vurige Stede, wil één en ander duidelijk stellen. "Eerst en vooral: dat ik een akkoord heb met Club Brugge, is niet waar. Als dat het geval was, zou ik het zeggen. Het klopt niet wat in de pers staat." Wat dan met de nadrukkelijke berichten over zo'n akkoord in de media? "Wie ga je geloven, mij of hen?"

De hele situatie spijt mij heel erg

Er is in elk geval nood aan duidelijkheid, voor alle betrokken partijen. "Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden. Ik heb een contract bij Standard en ik ben hier gelukkig. Binnen enkele dagen moet blijken of ik bij Standard blijf of niet, of wat er gaat gebeuren. Op dit moment is er niets dat vast staat. De hele situatie spijt mij heel erg."

Misschien denken ze bij blauw-zwart om via de huidige situatie aan het langste eind kunnen trekken. "Of Club Brugge miji onder druk wil zetten door berichten te lekken? Ik heb niet het gevoel dat ik onder druk sta."