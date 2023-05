Anderlecht zoekt spits? Huurling doet monden openvallen met waanzinnige doelpunten

Er was de voorbije weken heel wat te doen over een al dan niet langer verblijf van Slimani bij RSC Anderlecht. Maar het kan dus ook anders.

Terwijl nog niet duidelijk is of Islam Slimani wel langer gaat blijven bij RSC Anderlecht, zoekt men bij paars-wit al naar extra opties voorin.

Hoewel: misschien hebben ze nog wel een optie extra voorhanden waar de voorbije maanden niet echt werd aan gedacht.

Antoine Colassin is namelijk bezig met een prima einde te breien aan zijn seizoen bij Heerenveen, dat hem had gehuurd van Anderlecht.

Na de laatste speeldag in Nederland keert hij in principe terug naar het Lotto Park, waar hij nog twee jaar onder contract ligt.

ANTOINE COLASSIN 🇧🇪(2001) WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR HIS BRACE!!!📽️ @VideoEredivisie pic.twitter.com/mVkn3fpcfB — Football Report (@FootballReprt) May 21, 2023

Heerenveen heeft wel een aankoopoptie voor de speler die nu aan 3 goals en 2 assists zit en zijn team aan de overwinning hielp bij PSV Eindhoven.

Zeker het tweede doelpunt van Colassin op bezoek bij de Lampenclub was er eentje om echt in te gaan kaderen.