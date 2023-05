Club Brugge voelt de hete Adem en incasseert transferdomper: Franse topclub concreet voor gewilde middenvelder

Club Brugge zal deze zomer Adem Zorgane niet kunnen binnenhalen. De speler van Charleroi heeft een concrete aanbieding op zak.

De afgelopen tijd toonde Club Brugge de nodige interesse in Adem Zorgane, centrale middenvelder bij Charleroi.

De middenvelder leek vooral graag naar het buitenland te willen en dus bij voorbaat blauw-zwart ietwat uit te sluiten.

Zorgane ligt nog tot 2027 onder contract en is dus sowieso niet makkelijk weg te halen bij de Henegouwers, die boter bij de vis willen.

Een bedrag van minstens acht miljoen euro lijkt in de lijn der verwachtingen te liggen, diverse topclubs roerden zich al.

Marseille

Volgens Franse bronnen is Olympique de Marseille nu de eerste ploeg die concreet is geworden. Zij hebben zich al gemeld in Charleroi.

Zo zou de Zuid-Franse club teams als Napoli, Lyon en Burnley de loef kunnen afsteken. En dus ook Club Brugge.