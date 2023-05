Imke Courtois ziet belangrijk element in titelstrijd

De titelstrijd zit nog steeds vol in leven. Binnen twee weken kennen we met zekerheid de kampioen: Antwerp, Union of toch nog Genk?

Antwerp verloor op bezoek bij Club Brugge en dus kan Union SG met een overwinning tegen Genk de leidersplaats overnemen. Genk van zijn kant kan er weer een driestrijd van maken met drie ploegen binnen een punt als zij winnen van de Brusselaars. En dus is het nog maar de vraag wat er op zondag gaat gebeuren in de CEGEKA-Arena. Imke Courtois ziet Genk wel iets laten zien. Rug rechten "Alles kan nog. Club Brugge tuk op revanche tegen Antwerp en dan Genk dat de rug weet te rechten tegen Union en alles staat op een puntje", klinkt het in De Zondag. "Met Mike Trésor er opnieuw bij en met wat meer pit moet Genk de rug kunnen rechten", doet ze toch een beetje een voorspelling. De terugkeer van de winger - geschorst na een rode kaart tegen Antwerp - zou een belangrijk element kunnen worden in het titeldebat.





