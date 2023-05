Ploeg degradeert, terugkeer naar Jupiler Pro League immanent? Minstens twee topclubs geïnteresseerd

De kans dat Cyriel Dessers terugkeert naar de Jupiler Pro League blijft nog altijd bestaan. Zeker nu het lot van zijn team is bezegeld.

Afgelopen zomer vertrok Cyriel Dessers bij Racing Genk richting het Italiaanse Cremonese, dat hem voor 6,5 miljoen euro overkocht.

Bij de Italiaanse club deed de 28-jarige centrumspits het met tien goals en drie assists in 1951 speelminuten over alle competities heen zeker niet slecht.

Zijn club verging het echter heel wat minder. Door een 0-0 gelijkspel van Spezia bij Lecce is het lot van Cremonese bezegeld.

Het team degradeert naar de Serie B. En dus zou het wel eens zomaar kunnen dat het ook einde verhaal wordt voor Dessers zelf.

Terugkeer?

De Nigeriaanse aanvaller met een verleden bij Genk, OH Leuven en Lokeren zou een optie kunnen zijn voor zijn ex-club Racing Genk. Sinds het vertrek van Onuachu is de doelpuntenmachine gestokt.

Afgelopen winter was er dan weer concrete interesse van Club Brugge om hem in huis te halen. Ook andere teams toonden toen al interesse. Filip Joos gaf in 90 Minutes al aan te hopen op een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League.