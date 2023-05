'Vincent Kompany troeft Club Brugge, Antwerp én Anderlecht af voor winger'

Het wordt een interessante transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En dat zal ook niet anders zijn op de Belgische markt.

Zo staat Ryan Kent van Rangers FC opnieuw in Belgische belangstelling. Dat weten alvast Schotse bronnen te melden.

De 26-jarige Engelse middenvelder trok in 2019 van Liverpool naar Rangers en is er deze zomer einde contract.

In The Premiership was hij dit seizoen goed voor drie goals en tien assists. En dat heeft dus ook belangstelling opgeleverd.

Club Brugge aast opnieuw op hem, maar moet wel de nodige concurrentie verwachten en vrezen van onder meer Antwerp en Anderlecht.

Kompany als kaper op de kust

Ook diverse teams uit Engeland azen op de speler, net als Turkse en Italiaanse gegadigden. Gezien zijn aflopend contract kan hij zelf kiezen.

En volgens Schotse media zou Burnley daar van gaan profiteren. Spelen in de Premier League is natuurlijk voor vele spelers een droom.