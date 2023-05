Rik De Mil laat nu al ballonnetje op dat supporters niet graag horen

Club Brugge pakte zondag zijn eerste overwinning in de play-offs. Daarvoor kon het rekenen op twee doelpunten van Casper Nielsen.

De supporters van blauwzwart moesten tot de vierde speeldag van de play-offs wachten vooraleer ze hun ploeg de eerste punten in de nacompetitie zagen pakken. Club Brugge klopte leider Royal Antwerp FC met 2-0.

Roman Yaremchuk verving in het basiselftal de geblesseerde Ferran Jutgla, maar wist nauwelijks te overtuigen. Veel inzet, maar geen precisie of doeltreffendheid. Hij werd voortijdig vervangen door krampen en werd getrakteerd op een fluitconcert.

Toch ziet Rik De Mil de Oekraïner ook volgend weekend tegen KRC Genk in het basiselftal staan bij Club Brugge. Een beetje van moeten wellicht voor de trainer van blauwzwart, door de vele afwezigen.

“Dat kan, dat zal afhankelijk zijn van de trainingen. Ik kijk altijd wie er scherp is en wie ik kan gebruiken. Ik dacht dat Noa Lang geschorst is volgende week, dus we moeten sowieso opnieuw gaan puzzelen”, klinkt het bij Sporza.