Antwerp ziet een andere rol weggelegd voor Kindermans, maar wel even belangrijk als bij Anderlecht

Iedereen kent intussen wel de situatie van Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij Anderlecht. De man die de voorbije 17 jaar de jeugd van Neerpede begeleidde zit in zijn vooropzeg. Het duurde ook niet lang vooraleer andere clubs een buitenkansje zagen.

Gisteren kwam het nieuws dat naast Ajax ook Antwerp wel geïnteresseerd is in de man die vele talenten naar de A-ploeg begeleidde: Kompany, Lukaku, Tielemans, Dendoncker... Het lijstje is héél lang. Maar bij Anderlecht vonden ze dat zijn contract niet meer marktconform was en zetten ze hem in zijn vooropzeg.

Ze hadden wel het plan om nog met hem te spreken over een nieuwe verbintenis, maar de manier waarop alles afgehandeld werd, heeft diepe wonden geslagen bij Kindermans. Die doet naar verluidt momenteel zijn job als voordien, maar kan natuurlijk ook praten met andere geïnteresseerde clubs.

Antwerp is er daar zo eentje van. Het hoeft eigenlijk niet te verwonderen, want sinds enkele jaren zijn de investeringen in de jeugdacademie van The Great Old enorm te noemen. Er is een volledig professionele structuur neergezet met Steven Smet aan het hoofd ervan.

Zoals Haesaert

Dit seizoen wierp dat al zijn vruchten af met de doorbraak van Arthur Vermeeren, maar ook een jongen als Zeno Van Den Bosch staat dichtbij een basisplaats. En dan zijn er ook talenten als Kobe Corbanie, Milan Smits en Noa Wyns die dicht bij de A-kern aanleunen.

Dat is ook nodig, want de familie Gheysens heeft er veel geld ingepompt en verwacht een grote 'return on investment'. Wat extra ervaring en métier is dus altijd welkom. Antwerp ziet in Kindermans meer een consultant dan dat hij het hele departement zou moeten leiden. Iemand die advies kan geven over wat er nog beter kan en hoe de beste jeugdspelers te vinden, herkennen en aan te trekken.

Een beetje zoals Urbain Haesaert, nu nog steeds scout bij Ajax, deed bij Anderlecht. De man had een legendarische neus voor talent, net als Kindermans blijkbaar.