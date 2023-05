Ex-coach laat zich uit over situatie Yaremchuk en maakt zich boos op blauw-zwarte fans

Zelden zagen we een speler op de Belgische velden met zo weinig vertrouwen. Rest de vraag: wat moet Club Brugge met hem aanvangen?

Roman Yaremchuk verving in het basiselftal de geblesseerde Ferran Jutgla, maar kon weinig laten zien en miste opnieuw enkele kansen.

Hij werd met krampen vervangen na een uurtje voetballen en uitgefloten door de eigen fans. Een absolute vertrouwensbreuk?

Yves Vanderhaeghe had Roman Yaremchuk nog onder zijn hoede en is ervan overtuigd dat het goed gaat komen.

"Yaremchuk geeft nooit op", aldus Vanderhaeghe over zijn ex-poulain in Het Nieuwsblad. "Net daarom geloof ik dat het goedkomt op een of andere manier."

Uitfluiten

De ex-coach heeft ook nog wat te zeggen over de supporters van Club Brugge, die hem uitfloten in eigen stadion.

"De fans moeten hem steunen. Een eigen spelers zo op de korrel nemen hoort niet en helpt niet", is hij duidelijk.