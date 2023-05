Ex-speler van Standard en Antwerp moet jaar naar de cel na geweldpleging op agent

Ook in hoger beroep moet een ex-speler van Standard en Antwerp brommen. Dat heeft de rechter in Frankrijk bekendgemaakt.

Sambou Yatabaré zat tussen januari en februari in de gevangenis van Besançon voor gewelddadigheden uit 2017.

De 33-jarige speler sloeg 6 jaar geleden een PAF-politieagent in het gezicht, nadat de agent, met de wapen in de hand, hem op de snelweg op weg naar de luchthaven had tegengehouden.

In februari werd hij al veroordeeld, maar de ex-speler van onder meer Standard en Antwerp ging toen nog in hoger beroep en werd ondertussen onder toezicht geplaatst in Parijs.

Jaar cel

In hoger beroep werd hem nu een gevangenisstraf van 1 jaar opgelegd, waardoor hij niet meer zal kunnen spelen voor zijn club Sochaux.

In 2015 speelde hij een half seizoen voor Standard, van 2017 tot 2020 was hij aan de slag bij Antwerp. De feiten uit 2017 situeren zich van in zijn periode bij Werder Bremen.