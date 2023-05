Islam Slimani lijkt een zekere voorkeur te hebben, maar Anderlecht moet nu wel eens over de brug gaan komen

De situatie van Islam Slimani is al een tijdje onzeker. De grote vraag is of Anderlecht hem gaat kunnen houden of niet.

Een voorstel voor een nieuw contract is al enige tijd op til. FootMercato meldt dat zo'n voorstel nog niet is overgemaakt, al gaat dat er wel zeker nog komen. Voor de spits, die zich goed voelt in België, is het dus kwestie van afwachten. Slimani zou al zijn opties bekijken, vooraleer een definitieve beslissing te nemen over zijn toekomst. 🚨🟣🇩🇿 #JupilerLeague|



◉ Islam Slimani n'a pas encore reçu d'offre de prolongation d'Anderlecht. Une proposition doit lui être transmise avant la fin de saison.



◉ L'attaquant Algérien est prêt à rester en Belgique malgré les intérêts de clubs 🇶🇦🇸🇦🇦🇪.https://t.co/TNbhOUXfv1 pic.twitter.com/DWNLlWNX3j — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 23, 2023 De schrijver van het artikel laat op sociale media nog optekenen dat Slimani klaar is om in België te blijven voetballen, ondanks de interesse van clubs uit Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De voorkeur van de speler zelf lijkt dus toch eerder te gaan naar een verlengd verblijf bij Anderlecht. De voorbije weken werden hierover tegengestelde signalen de wereld ingestuurd. De bal ligt dus in het kamp van paars-wit, dat ook wel niet te lang mag talmen. Anders kan een avontuur in het Midden-Oosten toch weer aantrekkelijk lijken. Het moet uiteraard wel een ernstig voorstel zijn dat RSCA op tafel legt en daar zal wellicht werk van gemaakt worden.