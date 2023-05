Enkele opvallende namen in voorselectie van Jonge Duivels voor EK

Op 21 juni spelen de Jonge Duivels hun eerste EK-wedstrijd tegen Nederland. De clubs kregen deze week al een voorselectie in de bus.

De Belgische voetbalbond informeerde deze week de clubs met de voorselectie. Daarin zitten ook Charles De Ketelaere en Zeno Debast, die normaal ook bij de Rode Duivels opgeroepen worden. Wellicht zitten zijn in beide selecties en reizen ze pas na de matchen van de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland naar Georgië, zo meldt Het Nieuwsblad.

Antwerp heeft met Arthur Vermeeren, Mandela Keita en Michel-Ange Balikwisha drie spelers in de preselectie zitten. Van Anderlecht is ook Killian Sardella erbij. Senne Lammens, Nick Shinton en Jorne Spileers van Club Brugge zijn van de partij, stadsgenoot Cercle Brugge vaardigt Olivier Deman en Hugo Siquet af. Louis Patris en Ewoud Pletinckx (OH Leuven), Kyan Vaesen en Maxim De Cuyper (Westerlo), Matisse Samoise (KAA Gent) en Maarten Vandevoordt (KRC Genk) zijn eveneens van de partij.

De beloftenploeg komt op 5 juni samen in Tubeke. Op 15 juni spelen ze nog een oefenwedstrijd in en tegen Israël. Naast Nederland spelen de Jonge Duivels op het EK ook tegen Portugal en Georgië.