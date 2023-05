📷 Lierse K. haalt spits van kampioen RWDM naar het Lisp

Lierse Kempenzonen heeft de vervanger voor Leonardo Rocha binnen. De club wist Obbi Oulare weg te halen bij kampioen RWDM.

Obbi Oulare heeft een rijkgevulde carrière achter de rug, ook al is hij nog maar 27 jaar. Hij kwam uit de jeugdopleiding van Club Brugge en speelde er 40 wedstrijden. In 2015 trok hij naar Watford, waarna hij uitgeleend werd aan Zulte Waregem, Standard en Antwerp.

In 2021 trok hij naar Barnsley, dat hem uitleende aan RWDM. Daar was hij lange tijd out door een kruisbandletsel, maar ondertussen is hij weer helemaal fit en wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen bij Lierse Kempenzonen.

"Onze club bereikte deze namiddag een akkoord met Obbi Oulare. De 27-jarige centrumspits tekende voor twee seizoenen en komt over van RWDM", klinkt het bij Lierse K. "Bij de Brusselse club was Oulare sinds januari 2023 wedstrijdfit .Nu volgt er een overstap naar het Lisp waar hij rugnummer 58 zal dragen."