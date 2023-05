Genk in paniek? Belangrijkste pion van de club staat in de belangstelling van Premier League-ploegen

Iedereen weet hoe goed KRC Genk de voorbije jaren was op de transfermarkt. Daar was één man de hoofdverantwoordelijke voor: Dimitri De Condé. Qua aan- en verkopen kent hij zijn gelijke niet in België. En dat is de Premier League-ploegen niet ontgaan.

Volgens Het Nieuwsblad volgen verschillende ploegen uit Engeland hem. Clubs als Leeds United, dat sportief directeur Victor Orta zag vertrekken, Tottenham en Southampton hebben hem op hun lijstje staan. Die laatsten onderhandelden nog met hem over Paul Onuachu. De Condé is sinds 2015 technisch directeur van Genk en verkocht voor bijna 300 miljoen euro aan spelers. Veelal jonge talenten die ze ergens vonden en daarna voor een fantastische meerwaarde verkochten. Ook clubs als AS Roma en Athletic Bilbao hielden hem daardoor al in het oog.