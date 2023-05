Haaland ziet topjaar beloond met meest gegeerde prijs onder voetballers: "Niet verwacht"

Erling Haaland kent een fenomenaal eerste seizoen als 'Citizen'. Na het binnenhalen van de Premier League-titel, valt de Noor nu ook individueel in de prijzen.

De topschutter van de Premier League nam gisterenavond de FWA-award in ontvangst als beste mannelijke voetballer van het jaar. De prijs wordt uitgereikt door een associatie van maar liefst 700 voetbaljournalisten uit Engeland en Wales. Het is de Engelse variant van 'Profvoetballer van het Jaar'.

De Noorse spits reageerde enigzins verbaasd. "Ik had ook niet verwacht dat ik zó goed zou zijn. Ik kwam in een team dat al zo vaak scoorde en vele keren kampioen was geworden. Ik verwachtte wel goede dingen te doen, maar dit nou ook weer niet. Het is tot op heden een fantastisch seizoen geweest, dus ik ben blij."

Vorig seizoen won Mo Salah de prijs, maar die heeft dit seizoen weinig reden om vieren. Haaland daarentegen kan de felbegeerde 'treble' binnenhalen met Manchester City. In de Engelse bekerfinale wacht stadsrivaal Manchester United, in de Champions League-finale Inter Milaan. "Dat zou een grote droom zijn. Ik ga er alles aan doen om dat mogelijk te maken. We hebben nog twee finales te gaan, dus we zullen zien."