Profetische woorden van Overmars? Goudhaantje Vermeeren zijn naam ligt echt op tafel bij absolute grootmacht

Je moet al heel blind zijn om niet te zien dat Arthur Vermeeren een groot talent is. De 18-jarige middenvelder stond al op de radar van AC Milan, maar nu is er een nog grotere naam opgedoken. FC Barcelona is immers geïnteresseerd.

Marc Overmars, zelf ex-speler van Barça, zei enige tijd geleden nog dat Vermeeren zo tussen Iniesta en Xavi gezet kon worden. Barcelona heeft intussen verschillende keren scouts naar België gestuurd en is onder de indruk geraakt, weet het Spaanse Sport. Hij wordt er genoemd in een lijstje met N'Golo Kanté (Chelsea) en Ruben Neves (Wolverhampton). Vermeeren zou het profiel hebben om Sergio Busquets op termijn op te volgen. Bij Antwerp willen ze hun goudhaantje liever nog wat houden en hebben ze ook nog geen contact gehad met de Catalaanse grootmacht.

