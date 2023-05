Trainerskerkhof en stoelendans: een ongezien overzicht (en er is nog meer op komst), maar er zijn landen nóg slechter af

De Jupiler Pro League is en blijft een trainerskerkhof. En er is ook nog een stoelendans aan de gang ook. Toch zijn er landen waar het nóg slechter kan.

KV Kortrijk (Belhocine) en Cercle Brugge (Thalhammer) waren de eerste twee slachtoffers, daarna volgden Mechelen (Buijs), Anderlecht (Mazzu), Charleroi (Still) en Eupen (Storck).

Yves Vanderhaeghe en José Jeunechamps werden bij Oostende en Seraing snel slachtoffers 7 en 8 in de Jupiler Pro League.

© photonews

Daarmee was de hele rechterkolom van de Jupiler Pro League ondertussen van coach weten te veranderen ... Behalve toenmalig hekkensluiter Zulte Waregem. Ook Mbaye Leye werd echter nog voor het einde van het seizoen ontslagen.

Bij Kortrijk werd met Custovic een tweede coach ontslagen, bij Club Brugge werden zowel Carl Hoefkens als Scott Parker de deur gewezen.

Stoelendans en trainerskerkhof

Het bracht het totaal aantal ontslagen coaches op 12. En ondertussen is ook al duidelijk dat zowel Hollerbach (STVV) als Still (Eupen) geen nieuw seizoen krijgen. Legros bood zelf zijn ontslag aan bij Seraing bij degradatie en dat is inmiddels ook officieel.

Of Thalhammer volgend jaar bij Oostende zal blijven is ook nog maar de vraag, bij Essevee lijken ze wel door te willen met D'Hollander. En Deila verkoos zelf een avontuur bij Club Brugge boven eentje bij Standard - kan u de tel nog bijhouden?

© photonews

Marc Brys is de langstzittende coach, maar stond onder druk bij OH Leuven. Aan de mouw van De Roeck en Geraerts wordt getrokken door binnen- en buitenlandse clubs. Van veel continuïteit is dus geen sprake in België.

En het kan alsnog erger, zo blijkt. Het CIES becijferde dat in de Tunesische competitie bijvoorbeeld alle coaches het einde van het seizoen niet haalden, ook Bosnië, Noord-Macedonië en Servië doen veel slechter dan de Jupiler Pro League.

Belgische cijfers

De Belgische cijfers vallen 'mee', want er was bij amper 10 van de 18 ploegen een wissel tijdens het seizoen - al zijn er dat dus ondertussen al meer door de beslissingen van de laatste week.

De cijfers van de Jupiler Pro League zitten in dezelfde grootorde van de Premier League, over heel Europa haalde minder dan de helft van de coaches van begin dit seizoen het einde. Misschien tijd om te herbronnen overal ten lande?