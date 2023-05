Antwerplegende heeft mond vol over Paul Gheysens: "Ook dat is een kunst"

Geen rechtgeaarde Antwerp-fan die niet meer weet wie Paul Bistiaux is. De penningmeester is er mede verantwoordelijk voor dat The Great Old überhaupt nog bestaat. Sinds de overname door Paul Gheysens zag hij een enorme transformatie.

Bistiaux wist al lang dat er iets moest gedaan worden toen hij lang geleden de trainingscomplexen van clubs als Manchester United bezocht. Maar hij werd tegengewerkt in het eigen bestuur en door de stad. Die eersten bleven hangen in de romantiek van vroeger. Gheysens heeft de club gemoderniseerd. Maar Bistiaux ziet dat de sterke man van Antwerp meer heeft gedaan. “Hij heeft nog iets anders héél goed gedaan”, aldus Bistiaux in GvA. “Hij heeft de juiste mensen op de juiste plaats gezet: in de staf, in de omkadering, in de spelersgroep." "Ook dat is een kunst. Want met geld alleen kom je er niet. Kijk naar Manchester United. Sinds het vertrek van Alex Ferguson hebben ze daar waanzinnige bedragen uitgegeven, maar ondertussen hebben ze al tien jaar geen titel meer gewonnen.”





