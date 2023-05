Real Madrid wil bij Engelse topclub geprezen spits gratis weghalen om concurrentie met Benzema aan te gaan

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe spits. Eentje die met Karim Benzema kan concurreren. De ouder wordende Franse spits was dit seizoen regelmatig eens afwezig en dat kostte Real punten. Ze hebben nu een nieuw target op het oog.

De Madrilenen werden eerder al aan Harry Kane (Tottenham), Gonçalo Ramos (Benfica) en Dusan Vlahovic (Juventus) gekoppeld, maar zouden nu een goedkopere optie gevonden hebben. Liverpool-spits Roberto Firmino staat momenteel op hun radar.

Firmino is eind dit seizoen einde contract en kan dus gratis opgehaald worden. De 31-jarige Firmino scoorde in 362 matchen 111 goals en gaf 79 assists. Dit seizoen stond hij over alle competities heen 13 keer aan het kanon en nam hij 5 assists voor zijn rekening.