🎥 Dit is het mooiste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League: "Iconisch"

Wesley Sonck heeft het mooiste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League gescoord. Zijn omhaal bij Lierse tegen KRC Genk won de Ultimate Goal, een wedstrijd van de Pro League en rechtenhouder Eleven Sports.

Eerder dit seizoen organiseerde de Pro League samen met rechtenhouder Eleven Sports Ultimate Goal. Daarbij gingen we op zoek naar het mooiste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League. Toch waar er beelden van bestonden.

Presentatoren kozen eerst de 5 mooiste doelpunten van elke Belgische profclub. Nadien mochten de fans ook nog hun favoriete doelpunt selecteren. Vervolgens werden alle doelpunten tegen elkaar uitgespeeld.

Uiteindelijk bleef er slechts één doelpunt over. Dat was een doelpunt van Wesley Sonck. Hij pakte op 18 december 2010 op het besneeuwde veld van Het Lisp uit met een omhaal. Zo scoorde hij voor Lierse tegen KRC Genk, waar nog een jonge Thibaut Courtois in het doel stond.

Volgende maandag zal Sonck voor zijn wereldgoal op het gala van de Profvoetballer van het Jaar gehuldigd worden. De Pro League noemde het doelpunt al "iconisch".