Burgemeester mengt zich in discussie over verkoop van Club Brugge

Club Brugge staat te koop. Een onderwerp dat ook in de Brugse gemeenteraad niet zomaar kon passeren.

Dat Club Brugge te koop staat sloeg toch in als een bom in het voetbalwereldje. De club staat al jaren symbool voor Vlaamse verankering, maar die dreigt nu te verdwijnen. De kans is bijzonder groot dat de club in handen komt van Amerikaanse investeerders.

Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw deed zijn zegje in het dossier. “Ik heb contact opgenomen met Club Brugge”, tekende kw.be op tijdens de gemeenteraad. “De verkoop is nog niet voor morgen. De kans bestaat dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij, die nu al voor 23 procent eigenaar is, de nieuwe meerderheidsaandeelhouder wordt.”

Al beseft De fauw heel goed wat de belangrijkste voorwaarde zal zijn om tot een succesvolle deal te komen. “Een nieuwe eigenaar en financier zal enkel bereid zijn om geld te pompen in Club Brugge, als die zekerheid heeft over een nieuw voetbalstadion. Laat ons dus rustig blijven! Die nieuwe wending bij Club verandert dus niks aan het stadiondossier”, gaf De fauw mee.

Club Brugge werkt al meer dan 15 jaar aan de bouw van een nieuw stadion, maar nog steeds is er niets concreet in het dossier. Protest van omwonenden blijft al die jaren een gigantisch struikelblok om tot een oplossing te komen.