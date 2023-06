De keuze van Club Brugge: "Als we zo worden overgenomen, dan zie ik het somber in"

Club Brugge staat te koop. Bij de fans is er grote ongerustheid wat er met de club zal gebeuren.

Voor de supporters van Club Brugge is het duidelijk waarover moet gewaakt worden nu de club te koop staat. De identiteit bewaren wordt de belangrijkste opdracht.

“Ik merk dat er onrust is”, zegt Ives Boone die al 50 jaar diehardsupporter is. “We willen geen speeltje worden van één of andere miljardair. En we willen behandeld worden als supporter, niet als klant.”

Voor één scenario hebben de fans blijkbaar heel veel vrees. “Voetbal is business: daarmee ga ik akkoord. Maar als we overgenomen worden door een groep zoals Red Bull, zie ik het somber in. Dan verliest onze club zijn ziel, zoals dat ook in Leipzig en Salzburg gebeurde.”

Al is er ook veel respect voor wat er gebeurde de voorbije jaren. “We mogen niet vergeten dat Verhaeghe en Mannaert ons naar de absolute top in België hebben gebracht door een grondige modernisering. Zonder hen waren we daar wellicht nooit geraakt.”