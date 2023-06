'Concrete club uit Jupiler Pro League genoemd voor Brecht Dejaegere'

Brecht Dejaegere speelde de voorbije twee seizoenen bij Toulouse. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League lijkt heel dichtbij.

Brecht Dejaegere speelde een sterk seizoen in Ligue 1. De kapitein van Toulouse kreeg een nieuw contract voorgeschoteld, maar weigert die te ondertekenen. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League zou de meest voor de hand liggende keuze zijn.

Volgens supporterswebsite Les Violets is Anderlecht de volgende bestemming van Dejaegere en daar kijken ze in Frankrijk toch van op. Een club die pas elfde eindigde in de vaderlandse competitie noemen ze er een stap achteruit.

Volgens de fansite zou Bordeaux een serieus contractvoorstel gedaan hebben en werd er lange tijd onderhandeld, maar zijn die gesprekken al een tijdje gestopt.

Dejaegere liet zich al positief uit over een mogelijke terugkeer naar de Belgische competitie. Over welke ploeg hem interesseerde, daar vertelde hij echter nog niks over. Er zouden verschillende mogelijkheden op tafel liggen, voegde Dejaegere er toen nog aan toe.