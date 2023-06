Hein Vanhaezebrouck vergelijkt KAA Gent met Manchester City en Real Madrid en deelt een sneer uit naar Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck is iemand die altijd zijn mening zegt. Dit was niet anders op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard. Club Brugge mocht eraan gelover terwijl hij de gelijkenis ziet met Real Madrid en Manchester City.

KAA Gent kent wederom een zware blessurelast. Dit is al het hele seizoen zoe. Ze zijn op zoek gegaan naar een verklaring en hebben deze gevonden. Het is vooral de drukke kalender die de Gentenaars de das omdoet.

“Over de laatste twee seizoenen speelde Manchester City 119 matchen en staat daarmee op de eerste plaats. Real Madrid werkte 117 duels af en staat daarmee op de derde plaats. En wie staat er daar tussen op de tweede plaats? Wij met 118 wedstrijden! Dat is echt ongelooflijk knap.", zet hij KAA Gent even op dezelfde lijn als deze twee topploegen.

Het zou Vanhaezebrouck niet zijn als hij ook even uithaalt naar hun grote concurrent. "Het verschil met ploegen zoals Club Brugge is echt groot. We speelden over twee seizoenen 25 matchen meer dan Genk, dat is bijna een hele reguliere competitie meer. Bayern München heeft 97 duels afgewerkt, Roma werkte twee Europese finales af maar speelde uiteindelijk in totaal acht matchen minder af dan ons.”