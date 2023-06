"'s Ochtends even bellen, daarna gsm uit": zo leeft Carlos Cuesta toe naar clash van zondag

Zondag is het D-Day voor Racing Genk. Als het nog kampioen wil worden, moét het in ieder geval winnen van Antwerp. Rots in de branding Carlos Cuesta leeft wel heel ontspannen toe naar de clash.

"Of ik zenuwachtig ben? Nee, eigenlijk niet. Ik kijk er vooral enorm naar uit. ’s Ochtends zal ik nog even bellen met mijn familie, maar daarna zet ik mijn gsm uit en gaat de volledige focus op de wedstrijd", aldus de centrale verdediger van Genk voor Het Nieuwsblad.

Carlos Cuesta voelt zich goed in Limburg, en geeft aan totaal nog niet met een transfer bezig te zijn. "Ik heb naar de Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma gekeken. Of mijn toekomst ook in Spanje of Italië ligt? We zullen wel zien, ik ben nu absoluut niet bezig met een transfer. Voor mij is het ook goed als ik hier volgend seizoen nog speel. Ik voel me goed in Genk, het is intussen mijn thuis geworden."

De Colombiaan heeft wel één absolute droomcompetitie. "Mijn droomcompetitie? Het WK. (lacht) Ik zou er zó graag eens bij zijn met Colombia."

De verdediger mag die droom alvast koesteren, want gisteren werd hij opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Irak en Duitsland. Maar eerst en vooral de focus op de wedstrijd van Genk tegen Antwerp. "Het wordt de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière", besluit Cuesta.