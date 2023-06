Talent van KV Oostende kiest voor nieuwe lucht in Nederland nadat Belgische topclubs achter het net vissen

KV Oostende moet opnieuw beginnen te bouwen. Ze verliezen alvast één van hun toekomstige bouwstenen aan MVV.

Buifrahi maakt de overstap van KV Oostende naar MVV. Daar scoorde hij liefst 25 keer en gaf hij ook nog 17 assists, wat interesse opleverde van topclubs uit België. 'Hij kon inderdaad naar Belgische topclubs maar komt naar De Geusselt vanwege het feit dat we hier een echte ontwikkelclub zijn. Dat hebben we afgelopen seizoen ook duidelijk laten zien', vertelt technisch manager Ronny van Geneugden op de clubsite van MVV.

Buifrahi speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Anderlecht en Club Brugge. Het talent kan uit de voeten als linksbuiten en als aanvallende middenvelder. "Het is een jong veelbelovend talent dat zich hier verder kan ontwikkelen. Buifrahi heeft onder meer een prima voetbalinzicht en een goede traptechniek", vervolgt Van Geneugden.