Erik Van Looy rekent nog op de titel: "Met hem erbij was Antwerp nu al kampioen"

Royal Antwerp FC kan zondag de titel pakken. Dan moet het wel winnen op bezoek bij KRC Genk.

Filmmaker en presentator Erik Van Looy is grote fan van The Great Old en is er zondag in Genk bij om zijn ploeg aan het werk te zien. “Ik heb tickets in het vak van Genk. Ik ga me vermommen als Limburger. Nee, serieus: hopelijk hangt er niet te veel vijandigheid in het stadion. Ik ben alleszins geen supporter van het bedreigende type. Maar de spanning zal hoe dan ook te snijden zijn. Volgens mij zal een gelijkspel volstaan om de titel te pakken”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het is voor Van Looy duidelijk dat de spelers na een slopend seizoen op hun tandvlees zitten. Onder hen ook Vincent Janssen die het de voorbije weken bijzonder moeilijk had. Van Looy had het graag anders zien lopen allemaal voor Antwerp.

“Weet je aan wie ik de voorbije weken vaak heb gedacht? Michael Frey. Ik wil geen boeman van hem maken, maar die heeft toch echt een foute keuze gemaakt. Hij was de voorbije weken bankzitter bij het gedegradeerde Schalke. Terwijl hij voor ons nog van goudwaarde had kunnen zijn. Met Michael Frey erbij waren we nu al kampioen.”