Pro League zat met de handen in het haar door hyperspannende titelstrijd, maar heeft dure oplossing gevonden

De titelstrijd in de Jupilr Pro League? Dat wordt nog een zware dobber aanstaande zondag. En ook de Pro League zat met de handen in het haar.

Wie wordt kampioen? Antwerp, Union SG of Genk? Het kan nog drie kanten uitgaan en dus kan het ook nog op verschillende velden gebeuren.

Tussen beide stadions liggen een kleine 100 kilometer. In druk verkeer mag je rekenen op zowat anderhalf uur.

De Pro League moet dus gaan beslissen waar ze de trofee heenbrengen en wat ze gaan doen als tijdens de match een en ander in een andere plooi wordt gelegd.

Ergens onderweg - iets voorbij Leuven - gaan staan en in de slotfase op het beste hopen? Dat was net als de trofee pas later op de avond uitreiken een optie.

Dan toch een helicopter

Aan een helicopter dachten ze in eerste instantie niet vanwege de kosten, maar uiteindelijk ging de Pro League alsnog overstag.

Luc Bertels is piloot van dienst en ook Lorin Parys zal in de helicopter zitten, de vlucht zal zo'n 5000 euro kosten.

"In 20 minuten kan ik zowel in Genk, Antwerpen als Brussel landen. In Genk is dat op het vliegveld bij Zwartberg, in Antwerpen op een oefenveld naast de Bosuil en voor Union op een weide in de buurt", aldus Bertels in Het Laatste Nieuws.