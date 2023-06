Wie moet de EK-gangers vervangen in de selectie van Tedesco?

De Ketelaere, Debast, Lavia en Bakayoko zijn door Jacky Mathijssen opgeroepen voor het EK U21 in Georgië. Wie moeten hen vervangen in de selectie van Tedesco?

Donderdag maakte Jacky Mathijssen zijn namen bekend voor het EK U21 in Georgië. Met Zeno Debast; Roméo Lavia, Charles De Ketelaere en Johan Bakayoko zijn daar ook vier A-Duivels bij.

En dus moet bondscoach Domenico Tedesco op dinsdag misschien toch een paar nieuwe keuzes maken voor de duels met Estland en Oostenrijk.

Zeno Debast maakte tot op heden niet al te veel speelminuten bij de Rode Duivels en dus zou het zomaar kunnen dat er geen vervanger voor hem wordt opgeroepen. Temeer Tedesco zijn selecties niet per se groot wil maken.

Op het middenvelder zou er een terugkeer kunnen komen voor Youri Tielemans, terwijl ook Mike Trésor in de voorselectie zit. Krijgt de assistenkoning van de Jupiler Pro League nu wél zijn kans van de bondscoach?

Manuel Benson als de verrassing?

In maart was Jérémy Doku er niet bij, nu is hij niet opgeroepen voor de U21 van Mathijssen en dus zou een A-selectie misschien ook wel gaan kunnen stilaan. Hij is terug fit.

Krijgen we ook verrassingen te zien? Misschien is Manuel Benson wel de grootste kans om te verrassen. Hij scoorde 12 keer bij Burnley en was zo van belang in de promotie van het team van Vincent Kompany.