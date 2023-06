'Club Brugge wil opvolger van Hans Vanaken weghalen bij andere eersteklasser en daarvoor 6 miljoen euro betalen'

Het huidige seizoen zit er nog niet op, of Club Brugge denkt alweer aan volgend seizoen. Onder meer op transfergebied beweegt er wel al wat.

Michael Skoras, Victor Barbera, Hugo Vetlesen, Igor Thiago. Er staat nogal wat schoon volk op de radar bij Club Brugge.

Sommigen werden al ingelijfd, anderen nog niet. En ook bij de concurrenten in de Jupiler Pro League wordt ondertussen naarstig gekeken naar versterking.

© photonews

In Algerije is het gerucht over de mogelijke komst van Abdelkahar Kadri (22) van KV Kortrijk nog een keertje naar boven gekomen. Die ligt nog tot 2026 onder contract bij De Kerels.

Volgens diverse media zou daarbij nog steeds een bedrag van zes miljoen euro op tafel liggen, waarvan de helft voor ex-club Paradou AC.

6 miljoen euro

Kortrijk zou ook een percentage kunnen krijgen op een eventuele doorverkoop als Kadri ooit bij Club Brugge zou vertrekken.

Kadri was tot het WK out met een knieblessure, maar speelde nadien wel heel wat. In 15 matchen scoorde hij 4 keer en gaf hij 1 assist voor KVK. De Algerijn is een aanvallende middenvelder en zou dus een optie voor de toekomst zijn voor de plek van Hans Vanaken.